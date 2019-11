RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Purtroppo non passeremo, rifarei le stesse scelte"

FORMELLO - Vigilia di Europa League, Simone Inzaghi si presenterà il sala stampa alle 13 per presentare la sfida all'Olimpico con il Cluj. Insieme a lui ci sarà Marco Parolo: segui la diretta scritta delle loro parole su Lalaziosiamonoi.it.

Che importanza ha questa partita?

"Una gara di Europa League, sappiamo che la nostra qualificazione è appesa a un filo. Fino a quando la matematica non ci condanna proveremo vincere in casa, ma sappiamo di avere poche possiibilità. Abbiamo compromesso la qualificazione per colpa nostra, per fattori nostri ed esterni, col Celtic sull'1-1 a 10' dalla fine c'era un rigore clamoroso su Immobile, avrebbe indirizzato tutto in modo diverso. Abbiamo vinto una partita 2-1 e ne abbiamo perse tre per 2-1".

Perché due Lazio diverse tra campionato ed Europa?

"In Serie A stiamo giocando un ottimo calcio dalla prima giornata, il terzo posto è meritato. Il sorteggio europeo poteva andare meglio, i ragazzi poi sono stati bravi nelle prestazioni, meno nei risultati. Dovevamo passare il girone, purtroppo non lo passeremo. Ci prendiamo le nostre colpe, però anche qualche episodio non ha girato a favore. Come pali e arbitri. Ma dobbiamo fare come in ampionato, non è successo nelle prime quattro di Europa League".

Rifarebbe le stesse scelte? Domani partita utile per valutare i giocatori in ottica campionato?

"Rifarei le stesse scelte, secondo me insieme al mio staff siamo stati bravi a gestire le energie. Qualcuno era pronto, qualcuno un po' meno per giocare le partite ravvicinate. Penso che abbiamo dosato bene le forze. Oggi ho avuto delle risposte in allenamento, abbiamo Caicedo con qualche problemino alla caviglia. Oggi ha interrotto l'allenamento, domani mattina vedremo se ce la farà. Devo valutare, ho qualche giocatore come Parolo e Cataldi che non hanno giocato col Sassuolo e sicuramente ci saranno. Dovrò fare delle scelte, Lazzari dovrà fare un sacrificio visto che non c'è Marusic. Quando c'era il montenegrino a disposizione l'alternanza ci ha aiutato molto".

I calci piazzati sono un problema? Giocherà Adekanye?

"Sicuramente ci sarà spazio per Bobby, non so se dall'inizio o a partita in corso. È giovane, deve lavorare, è arrivato in una grande squadra come la Lazio, ha tantissima concorrenza in attacco. Si impegna, ha ampi margini di miglioramento. Sicuramente avrà spazio. Sulle palle inattive abbiamo preso due gol, ho visto un po' di titoli e critiche. Due anni fa siamo quelli che ne hanno subiti di meno e segnati di più. L'anno scorso invece abbiamo sbloccato la finale di Coppa Italia su palla inattiva. Se non giocano Parolo e Marusic perdiamo in questo fondamentale. Luis ALberto domenica ha battuto meno, in altre partite lo ha fatto meno. Poi abbiamo Jony e Cataldi che sanno battere. Voglio più attenzione, ma a volte dipende dalla formazione che metto in campo".

Si cerca comunque di cambiare il trend in Europa?

"Domani ci teniamo, cercherò di mettere in campo una squasra che mi consenta di vincere, poi vedremo. Ma è sempre così, lo abbiamo fatto anche con il Celtic, tra andata e ritorno avremmo meritato 6 punti. Se le cose non fossero andate bene, con 4, sarebbe stato lo stesso. Queste partite ci hanno insegnato molto, anche col CLuj Quella peggio paradossalmente era stata quella con il Rennes che invece siamo riusciti a vincere".

Il turno di Proto? Come sta Berisha?

"Strakosha ieri aveva l'influenza, oggi era sfebbrato, ma era previsto l'utilizzo Proto. Un portiere affidabile, si era infortunato a un polso, ma negli ultimi 15 giorni l'ho visto bene. Guerrieri verrà in panchina e Strakosha lavorerà a parte per domenica. Berisha sta bene, ha fatto 3 allenamenti importanti, aveva avuto un piccolo problema in Nazionale, aveva lavorato a parte a rientro. è un altro dubbio che mi porto, se giocherà dall'inizio o subentrerà. Parlando con il calciatore cercherò di capire, ma l'ho visto bene in questi giorni".

Pubblicato il 27-11 alle 12.50