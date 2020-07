Calciomercato Lazio, David Silva prende quota: c'è l'offerta

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - La Lazio e David Silva: sogno di una notte di mezza estate o realtà? La voce ha spopolato sul web e nell’etere, ha entusiasmato i tifosi laziali, che fantasticano su un colpo “alla Klose”. Lo spagnolo è svincolato, s’è liberato dal Manchester City dopo 309 presenze, 77 gol e 140 assist. Numeri da alieno per quello che è stato forse il miglior giocatore in Premier nell’ultima decade. La Lazio ha presentato un’offerta, lo confermano ambienti vicini al giocatore, è una delle tante proposte arrivate sul tavolo degli agenti. Le offerte sono tante, David Silva le ha ricevute da Europa, Emirati e MLS, il giocatore sta riflettendo, deve giocare la Champions con il City e poi deciderà cosa fare. Le offerte più ricche arrivano dagli USA e da Dubai, in particolare dall’Inter Miami di Beckham, ma Silva è tentato anche dal continuare in Europa, dal misurarsi ancora su palcoscenici importanti, senza dubbio in Champions League. La Lazio c’è, s’è iscritta alla corsa, ma la concorrenza è spietata e la strada verso il sì di David Silva si preannuncia complicata. L’entusiasmo è lecito, ma bisogna fare i conti con la realtà. Come era accaduto con Giroud, a gennaio, però, la Lazio conferma di ambire a giocatori di alto profilo, capaci di dare qualità ed esperienza in vista di una stagione, la prossima, che si preannuncia speciale.

Un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. La Lazio punta David Silva. Ecco il rinforzo per la Champions League, il colpo da 90 che alzerebbe a dismisura il livello della rosa biancoceleste. Un'operazione "alla Klose" che i tifosi si aspettano dalla società. A riportare la notizia è stato Alessio Buzzanca che, tramite il proprio profilo Twitter, ha lanciato la bomba. Non una semplice suggestione: a quanto pare ci sarebbe già stato un contatto tra Tare e il fantasista spagnolo. Cena a Roma per definire i dettagli dell’accordo economico. Il contratto di David Silva con il Manchester City è scaduto, si tratta di un calciatore svincolato, libero di firmare per il suo prossimo club. Dopo aver dato l’addio ai Citizens, il classe 1986 sta valutando con attenzione la prossima destinazione. Da una parte si era parlato di un possibile ritorno a Valencia, dall’altra il trasferimento in MLS, all’Inter Miami di Beckham. Adesso la Lazio. Per il momento solo di una voce, ma quello di David Silva è un nome che fa viaggiare la fantasia dei tifosi.

Pubblicato il 28 luglio alle ore 18.00