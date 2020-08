Lazio, mattinata di test all'Isokinetic: esami per la squadra - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 - Arriva anche Lucas Leiva. Anche il brasiliano si sottoporrà ai test, così come i suoi compagni, senza sforzare troppo il ginocchio operato nel pre-lockdown. Il brasiliano è quasi pronto per tornare in pista.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - A scaglioni tutto il gruppo squadra si sottopone ai test. Anche Guerrieri, Raul Moro, Lukaku, Vavro, Alia, Kiyine, Falbo e Strakosha hanno raggiunto l'Isokinetic.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Continuano ad arrivare i calciatori della Lazio: ora è il turno di Milinkovic, Caicedo e Marusic. Si parte con il test di Mognoni: sei minuti di corsa e misurazione alcuni parametri. Poi è la volta dei test su isometrie e si chiude con il lavoro sui quadricipiti e gli arti inferiori sotto sforzo. Hanno terminato la seduta Lazzari, Jony e Luis Alberto.

Si rinnova la patnership fra la Lazio e l'Isokinetic. Stamattina alcuni giocatori biancocelesti fra i quali Parolo, Immobile e Radu, si sono recati presso il centro di medicina dello sport per sottoporsi ad alcuni test fisici sotto sforzo. La stagione che si appresta a cominciare sarà intensa e particolare, ci sarà bisogno di una forma fisica eccellente per poter arrivare in fondo.

Pubblicato il 22/08 alle 11.30