Calciomercato Lazio | Insigne, c'è fiducia: il Parma spinge e aspetta, ma...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non tramonta l'opzione Insigne. La Lazio ci sta pensando davvero dopo che l'ex Napoli si è svincolato dal Toronto. I tesseramenti sono ancora bloccati, ma Lotito ha fiducia e crede che l'operazione possa sbloccarsi presto. È questo ciò che ha ribadito all'entourage dell'attaccante, come riportato da Il Messaggero.

Da entrambe le parti c'è la convinzione che l'operazione possa concludersi in poco tempo. Per questo Insigne non ha ancora escluso la possibilità di giocare nella Lazio quest'anno, anche se il Parma spinge e pretende una risposta dopo che ha offerto un contratto biennale. Negli ultimi mesi c'erano stati anche diversi contatti tra l'esterno e Sarri. Ora si aspetta solo la fine della storia, in un senso o nell'altro.

