Lazio, un altro ex raggiunge Felipe Anderson al Palmeiras: di chi si tratta
Nato in Belgio ma con sangue brasiliano. Per Andreas Pereira non si tratta di un ritorno: quella con il Palmeiras sarà la sua prima esperienza in sudamerica, con il club che ha annunciato il suo ingaggio nella giornata di oggi. Dopo l'ottima parentesi in Premier League con il Fulham, ecco un nuovo capitolo per la carriera dell'ex Lazio.
Raggiunge quindi Felipe Anderson, anche se i due non hanno mai condiviso lo spogliatoio di Formello. Nell'unica stagione a Roma dell'ex Manchester United, infatti, Felipe si trovava in prestito al Porto. Lestate dell'addio di Pereira è concisa proprio con il ritorno alla Lazio di Anderson.
