Lazio | Rovella - Guendouzi, l’incastro perfetto nel centrocampo di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Rovella e Guendouzi si confermano i pilastri della ripartenza della Lazio. Contro il Verona hanno messo insieme numeri impressionanti: 10 palloni recuperati (6 Rovella, 4 Guendouzi), 11 occasioni create (9 Rovella, 2 Guendouzi) e un record di tiri per il francese (3). Nei passaggi, Nicolò ha toccato 142 palloni, Matteo 92, dimostrando ancora una volta l’intesa perfetta tra i due: Rovella lancia per Taty, che serve Guendouzi per il primo gol, poi dalla punizione crea l’assist per il tris di Castellanos.

La loro intesa, nata lo scorso anno con Baroni nel centrocampo a due, si adatta anche al modulo a tre di Sarri. Rovella si è ripreso il posto che Sarri aveva affidato a Cataldi a Como, diventando il fulcro del gioco biancoceleste, mentre Guendouzi spinge per tornare in Nazionale e migliorare anche in fase realizzativa. Entrambi rappresentano il motore del centrocampo, in grado di coprire le lacune di Dele-Bashiru e dare profondità, verticalità e rapidità al gioco.

Sarri punta sulla loro leadership e resistenza: l’anno scorso hanno raggiunto record di chilometraggio, ma a marzo erano scoppiati. Come scrive il Corriere dello Sport, ora l’obiettivo è mantenerli al top fino a gennaio, nella speranza che si sblocchi il mercato e possa arrivare almeno una mezzala in più.