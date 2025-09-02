Lazio, il The Athletic 'boccia' l'operazione Tchaouna: è tra le ultime in classifica
Tra le spese pazze della Premier League, per un totale di 3,1 miliardi di sterline, c'è anche un acquisto dalla Lazio. Si tratta di Loum Tchaoua, passato al Burnley neopromosso per circa 15 milioni di euro dopo solo un anno nella Capitale. Il The Athletic, però, pare non aver apprezzato l'operazione. Il portale, infatti, ha classificato tutti i colpi di quest'estate del campionato inglese per il valore del giocatore, per il rapporto qualità-prezzo e per l'importanza che i nuovi avranno nei loro club. Considerati tutti questi parametri, il trasferimento del francese è finito tra gli ultimi, più precisamente 150esimo su 154.
