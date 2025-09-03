SONDAGGIO | Lazio-Verona: ecco il vostro migliore in campo: i voti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 3/09 - Castellanos, oltre ad esser stato l'MVP della partita scelto dalla Serie A, è stato anche il calciatore che ha ricevuto il maggior numero di preferenze nel nostro sondaggio. Medaglia d'argento per Nicolò Rovella, mentre deve accontentarsi dell'ultimo gradino del podio Oliver Provstgaard. Il danese, chiamato a sostituire ancora lo squalificato Romagnoli, ha confermato le buone sensazioni date già nello sfortunato esordio contro il Como.

SONDAGGIO - La Lazio vince contro il Verona. Lo fa, finalmente, davanti ai propri tifosi, che attendevano il successo casalingo dallo scorso 9 febbraio. Quattro gol rifilati ai gialloblù, un poker nettissimo deciso dalle marcature di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Ma la performance positiva è stata dell'intera squadra, a partire dalla difesa che è riuscita, dopo tanto tempo, a tenere inviolata la propria porta. Ora la pausa del campionato per lasciar spazio alle nazionali, poi la Lazio tornerà in campo per il match col Sassuolo, che precederà il derby. Prima di proiettarci verso i prossimi impegni, però, è il momento di decretare il voglio migliore in campo di Lazio-Verona nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.