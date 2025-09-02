Calciomercato | I voti de Il Corriere dello Sport: "Lazio, tutto gira intorno a Sarri..."

È finito il calciomercato estivo. La Lazio è stata l'unica squadra in Serie A a non aver potuto fare acquisti a causa del blocco imposto dalla Covisoc che non ha permesso nuovi tesseramenti. Nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport ha dato i voti a tutte le società italiane, compresi i biancocelesti. "SV", è il giudizio finale del giornale. "Niente mercato, tutto gira intorno alle idee di Sarri", si legge. La Lazio, in negativo, ha fatto storia a sé.

