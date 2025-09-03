Lazio | Sarri promuove Provstgaard, ma il ritorno di Romagnoli è dietro l'angolo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oliver Provstgaard ha conquistato pubblico, critica e soprattutto Maurizio Sarri, che già dai primi giorni del ritiro di Formello aveva notato le qualità del difensore danese. Con i suoi 1,94 metri, Provstgaard è imponente fisicamente, forte di testa e affronta il tackle senza paura. Sa marcare l’uomo e sta imparando a muoversi nel gioco di reparto. Naturalmente, è giovane e deve perfezionare diversi aspetti, ma resta un elemento prezioso per Sarri, soprattutto in questa pausa di campionato, durante la quale rimarrà a disposizione a Formello mentre Rovella, Zaccagni, Dia, Mandas, Hysaj e Dele-Bashiru sono impegnati con le rispettive nazionali.

La pausa è importante anche per Alessio Romagnoli, che dovrà presentarsi in forma per la sfida contro il Sassuolo, domenica 14 a Reggio Emilia (ore 18). Smaltita la squalifica di due giornate, l’esperto difensore tornerà titolare accanto a Mario Gila. Nel frattempo, Provstgaard si sta confermando come una risorsa aggiuntiva per la difesa: le prestazioni fin qui disputate hanno rassicurato Sarri e attirato l’interesse di club inglesi, proprio come previsto dal tecnico e come riportato da Repubblica.

Resta però chiaro che Romagnoli rimane un punto fermo della Lazio, sia in campo sia nello spogliatoio, proprio come nell’anno del secondo posto e del record storico di clean sheet (21), quando faceva coppia con Casale e grazie a prestazioni di alto livello era stato richiamato in Nazionale. Ora Romagnoli è pronto a tornare per sostenere la Lazio nel suo cammino in campionato.