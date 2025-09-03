Lazio, Sarri aspetta Patric, Isaksen e Vecino: il punto sui loro rientri

RASSEGNA STAMPA - Massima attenzione sul recupero degli infortunati. La sosta consente alla Lazio di Sarri di lavorare con più calma, aspettando i rientri di Isaksen, Vecino e Patric, come riportato da Il Corriere dello Sport. Senza considerare anche Gigot, tagliato dalla lista, fuori dal progetto e fermo da tempo per un problema fisico.

Il danese e l'uruguaiano, invece, si riaggregheranno a breve: il primo sta completando la fase di riatletizzazione dopo essere risultato negativo alla mononucleosi, tra domani e venerdì tornerà a lavorare in gruppo; lo stesso vale per il secondo, bloccato da un fastidio muscolare e su cui lo staff ha si è mosso con prudenza per evitare ricadute.

Anche il centrale spagnolo è vicino al recupero: è fuori per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro, deve ancora cominciare la sua preparazione a un'intensità elevata.

