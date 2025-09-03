Lazio, problemi per Marusic: lascia la Nazionale e torna a Formello

RASSEGNA STAMPA - Ritorno immediato a Roma. Niente Nazionale per Marusic, uno dei leader del Montenegro. Non parteciperà alle prossime due gare di qualificazione ai mondiali a causa di un leggero fastidio all'adduttore. Le sue condizioni, comunque, non preoccupano, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il terzino biancoceleste aveva risposto alla convocazione del ct Prosinecki, ma dopo il confronto con lo staff medico della federazione è ripartito verso Formello. Salterà le partite di venerdì e di lunedì contro Repubblica Ceca e Croazia: al suo posto è stato chiamato il 2005 Roganovic, del Partizan Belgrado.

Ora Marusic avrà tutta la sosta per recuperare e tornare a lavorare con calma. Oggi pomeriggio la squadra riprenderà ad allenarsi dopo due giorni di riposo. Si andrà avanti con lo stesso programma anche giovedì e venerdì, mentre sabato di mattina. Poi altre quarantotto ore di stop e il ritorno sul campo martedì con una doppia seduta, quando inizierà a tutti gli effetti la preparazione verso il Sassuolo.

