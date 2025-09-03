Le sette scommesse di Sarri: ora si crea la Lazio del futuro

RASSEGNA STAMPA - "Work in progress", si legge fuori Formello. Sarri, senza mercato, ha una doppia missione per la Lazio: renderla competitiva subito e darle un futuro. Per questo ha iniziato a lavorare sui giovani o sui giocatori più in difficoltà nel ruolo e nel rendimento: sono sette, ovvero Nuno Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Noslin e Isaksen, come scrive Il Corriere dello Sport. Il tecnico proverà a farli crescere il più possibile, così da piazzare le basi per un nuovo ciclo.

DIFESA - Si parte da Provstgaard: ha convinto tutti, si è fatto trovare pronto sfruttando la squalifica di Romagnoli. Sarri l'ha apprezzato per impegno, applicazione e per qualità tecniche e d'impostazione. Può ancora migliorare tanto ed essere un vero rinforzo in assenza di centrali, come Gigot e Patric. Su Nuno Tavares, invece, il tecnico ha bisogno che diventi un vero terzino.

CENTROCAMPO - Sui centrocampisti c'è emergenza. Manca una mezzala di qualità, sarebbe stato uno dei primi colpi del mercato. Al momento quel ruolo è di Dele-Bashiru, uno dei 'libri da scrivere'. Ma non ha ancora i guizzi dei giocatori 'sarriani', ovvero gioco, gol e assist. Per questo si sta lavorando anche su Belahyane, spostato più avanti nel centrocampo.

ATTACCO - Tre esterni, situazioni diverse. A partire da Cancellieri, ritrovato e da perfezionare; passando per Isaksen, fermato dalla mononucleosi e da rendere continuo; e finendo con Noslin. Sarri non ha ancora capito qual è il ruolo dell'olandese, è rimasto per aiutare quando Dia partirà in Coppa d'Africa. Le speranze della Lazio sono tutte nelle idee di Mau.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.