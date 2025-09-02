WhoScored, un giocatore della Lazio nella top 11 di agosto - FOTO
È bastata la super partita contro il Verona per essere inserito nella top 11 di WhoScored nel mese di agosto. Un ottimo riconoscimento per Nicolò Rovella che, dopo aver giocato pochi minuti nell'esordio della Lazio a Como, si è rifatto con gli interessi nella prima all'Olimpico.
C'è il suo zampino nel successo contro l'Hellas, come ad esempio sul lancio che porta al primo gol di Guendouzi, per non parlare della punizione perfetta per la testa di Castellanos in occasione del 3-0. Insomma, Rovella riparte da dove aveva finito: come uno dei migliori centrocampisti di tutta la Serie A.
🇮🇹 Serie A Team of the Month pic.twitter.com/ZzZcp1LHpd— WhoScored (@WhoScored) September 2, 2025