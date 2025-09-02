Roma, Gasperini spiega: "Mercato? Volevo qualcosa di più, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni ufficiale della Roma, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato alla fine del mercato estivo facendo chiarezza sulle ultime ore e sulle trattative saltate. Di seguito le sue parole: "Le ultime ore di mercato sono sempre le più travagliate, si sa. È chiaro che avrei voluto qualcosa in più, ma siamo allineati, la società è stata presente. E conto di recuperare Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi".

"Come spesso succede, le ultime ore sono quelle più travagliate, quello che non viene fatto in tante settimane, poi le società provano a farlo, provano a risolvere i problemi in poche ore. La Roma aveva ancora la voglia e se vogliamo anche la necessità di fare qualche operazione; ma per quello che riguarda me, pur con una società sicuramente molto disponibile dal punto di vista economico e non solo, le operazioni che c’erano all’ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico a fronte di un esborso economico importante. Ci sarà modo e tempo di farlo con maggiore tranquillità, maggiore calma e maggiore successo nel mercato di gennaio".

"L’ho detto altre volte, ribadisco: con la società c’è sempre stata comunione d’intenti, un feeling su cose che magari poi durante il mercato non siamo riusciti a fare del tutto. Però la disponibilità è sempre stata molto alta; sapevamo che c’erano difficoltà da affrontare entro il 30 giugno, anche adesso non ci sono state le disponibilità di altri anni. Però sono sempre state sufficienti a garantire le operazioni che si volevano fare. Sicuramente il mercato è diventato molto complicato, in virtù di tante persone che partecipano, procuratori, agenti. Per quanto riguarda la Roma per me è indubbio che la priorità fossero i giocatori offensivi, erano state individuate alcune figure molto favorevoli per me. Ma la realtà del mercato non sempre ti consente di arrivare a quello che vuoi".

