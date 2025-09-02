Da Insigne a Eriksen passando per Tomiyasu: la lista degli svincolati

TUTTOmercatoWEB.com

Si è chiusa ufficialmente la sessione di mercato estivo ma, come sempre, il mercato degli svincolati offre sempre spunti affascinanti per quelle squadre che vogliono rinforzarsi dopo la deadline del 1 settembre.

Tanti i nomi di lusso che figurano in questa lista a partire dall’ex Bologna Tomiyasu passando per l’ex Inter Eriksen fino a Mario Balotelli, Insigne e Rui Patricio.

Tra i portieri spiccano sicuramente l’ex Roma Rui Patricio e l’ex Cagliari Cragno ma anche Desmas, Lomaev e Vieites, svincolati da Sampdoria, Le Havre e Real Betis. Tante le chance anche in attacco con nomi come quelli di Alcacer e Ben Yedder ma anche Iheanacho e Ziyech.

A centrocampo nomi di esperienza come quello di Dele Alli, Pjanic e Bonaventura ma anche Under 30 interessanti com Hagi, Rodriguez e Vignato Tra i difensori il nome che salta all’occhio è senza dubbio quello di Zouma ma anche dell’ex Verona Dawidowicz. Tra i nomi italiani figurano Caldara e Caldirola.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI

Andrea Consigli

Alessio Cragno

Arthur Desmas

Fraser Forster

Ivan Lomaev

Rui Patricio

Tomas Vaclik

Fran Vieites

DIFENSORI

Fode Ballo-Touré

Juan Bernat

Mattia Caldara

Luca Caldirola

Mattia De Sciglio

Davide Faraoni

Rick Karsdorp

Diego Laxalt

Benjamin Mendy

Layvin Kurzawa

Sergio Reguilon

Takehiro Tomiyasu

Samuel Umtiti

Kurt Zouma

CENTROCAMPISTI

Dele Alli

Mattia Aramu

Tiemoué Bakayoko

Giacomo Bonaventura

Christian Eriksen

Roberto Gagliardini

Ianis Hagi

Grzegorz Krychowiak

Darko Lazovic

Mateusz Legowski

Alex Oxlade-Chamberlain

Miralem Pjanic

Rafinha

Stefano Sensi

Roberto Soriano

Simone Verdi

Samuele Vignato

ATTACCANTI

Vincent Aboubakar;

Paco Alcacer;

Michail Antonio;

Mario Balotelli;

Patrick Bamford;

Wissam Ben Yedder

Fabio Borini

Billal Brahimi

Diego Costa

Mattia Destro

Diego Falcinelli

Kelechi Iheanacho

Lorenzo Insigne

Yann Karamoh

Adam Ounas

Marko Pjaca

Nicola Sansone

Isaac Success

Cristian Tello

Karl Toko Ekambi

Willian

Hakim Ziyech

