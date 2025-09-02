Da Insigne a Eriksen passando per Tomiyasu: la lista degli svincolati
Si è chiusa ufficialmente la sessione di mercato estivo ma, come sempre, il mercato degli svincolati offre sempre spunti affascinanti per quelle squadre che vogliono rinforzarsi dopo la deadline del 1 settembre.
Tanti i nomi di lusso che figurano in questa lista a partire dall’ex Bologna Tomiyasu passando per l’ex Inter Eriksen fino a Mario Balotelli, Insigne e Rui Patricio.
Tra i portieri spiccano sicuramente l’ex Roma Rui Patricio e l’ex Cagliari Cragno ma anche Desmas, Lomaev e Vieites, svincolati da Sampdoria, Le Havre e Real Betis. Tante le chance anche in attacco con nomi come quelli di Alcacer e Ben Yedder ma anche Iheanacho e Ziyech.
A centrocampo nomi di esperienza come quello di Dele Alli, Pjanic e Bonaventura ma anche Under 30 interessanti com Hagi, Rodriguez e Vignato Tra i difensori il nome che salta all’occhio è senza dubbio quello di Zouma ma anche dell’ex Verona Dawidowicz. Tra i nomi italiani figurano Caldara e Caldirola.
Di seguito la lista completa:
PORTIERI
Andrea Consigli
Alessio Cragno
Arthur Desmas
Fraser Forster
Ivan Lomaev
Rui Patricio
Tomas Vaclik
Fran Vieites
DIFENSORI
Fode Ballo-Touré
Juan Bernat
Mattia Caldara
Luca Caldirola
Mattia De Sciglio
Davide Faraoni
Rick Karsdorp
Diego Laxalt
Benjamin Mendy
Layvin Kurzawa
Sergio Reguilon
Takehiro Tomiyasu
Samuel Umtiti
Kurt Zouma
CENTROCAMPISTI
Dele Alli
Mattia Aramu
Tiemoué Bakayoko
Giacomo Bonaventura
Christian Eriksen
Roberto Gagliardini
Ianis Hagi
Grzegorz Krychowiak
Darko Lazovic
Mateusz Legowski
Alex Oxlade-Chamberlain
Miralem Pjanic
Rafinha
Stefano Sensi
Roberto Soriano
Simone Verdi
Samuele Vignato
ATTACCANTI
Vincent Aboubakar;
Paco Alcacer;
Michail Antonio;
Mario Balotelli;
Patrick Bamford;
Wissam Ben Yedder
Fabio Borini
Billal Brahimi
Diego Costa
Mattia Destro
Diego Falcinelli
Kelechi Iheanacho
Lorenzo Insigne
Yann Karamoh
Adam Ounas
Marko Pjaca
Nicola Sansone
Isaac Success
Cristian Tello
Karl Toko Ekambi
Willian
Hakim Ziyech
