Sacchi sicuro: "Lazio senza mercato, ma Sarri è un maestro e..."

RASSEGNA STAMPA - Sacchi sul campionato. L'ex allenatore del Milan, tra le altre, ha espresso il suo pensiero su alcuni temi relativi alla nuova Serie A. In particolare ha parlato anche della nuova Lazio di Sarri, che in estate non ha potuto fare acquisti a causa del blocco del mercato. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

"Ho seguito l’inizio di stagione della Roma e devo ammettere che la mano di Gasperini si vede. Certi principi di gioco che eravamo abituati ad ammirare nell’Atalanta adesso si ritrovano nella Roma, come ad esempio il pressing offensivo o le verticalizzazioni. A Sarri non hanno dato giocatori nuovi, perché la Lazio non poteva fare mercato, ma lui è un maestro. Secondo me, Roma e Lazio, più la Roma della Lazio, possono tornare in Champions se tutto gira per il verso giusto".

