Lazio, concorrenza aperta in attacco: Dia manda un messaggio a Sarri

RASSEGNA STAMPA - All’Olimpico è stata la serata di Castellanos, ma anche Dia ha bussato alla porta. Entrambi a segno contro il Verona, dopo un’estate passata a secco tra amichevoli e debutto a Como. Non più partner d’attacco, ma alternative l’uno all’altro: il senegalese è entrato al 78’ e quattro minuti dopo ha chiuso il poker biancoceleste con un movimento perfetto su assist di Belahyane. Una rete che ha restituito fiducia a lui e sorriso ai tifosi, a lungo in attesa di una vittoria casalinga.

Come spiega il Corriere dello Sport, Dia è stato il più penalizzato dal passaggio al 4-3-3: meno spazio rispetto al passato, quando con Baroni giocava da trequartista accanto a Castellanos. Ora i due si contendono una sola maglia, ma la stagione è lunga e le occasioni non mancheranno. Il gol al Verona spezza il digiuno e rilancia le sue ambizioni: convincere Sarri a rimescolare le gerarchie e strappare la convocazione per la Coppa d’Africa (21 dicembre - 18 gennaio), dove il ct Diallo lo ha già inserito nella lista preliminare. Intanto Castellanos resta in pole, ma Dia è pronto a scrivere altre pagine da protagonista.

