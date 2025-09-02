ULTIM'ORA - Emilio Fede è morto: l'ex direttore del Tg4 aveva 94 anni

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Emilio Fede è morto martedì: aveva 94 anni. A confermare la notizia al Corriere, la figlia Sveva. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Il giornalista era ricoverato da tempo nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

C’è apprensione per le condizioni di Emilio Fede. L’ex direttore del Tg4, 93 anni, sarebbe infatti in condizioni molto gravi come confermato dalla figlia Sveva al Corriere della Sera... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > EMILIO FEDE <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.