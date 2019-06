Calciomercato Lazio, la Juventus non molla Milinkovic: Lotito chiede Kean, ma c'è Spinazzola

CALCIOMERCATO LAZIO - C'è sempre e solo Milinkovic nei pensieri della Juventus. La telenovela andata in onda la scorsa estate è destinata a ripetersi anche nella prossima. Ma il diktat è sempre lo stesso: pagare moneta, vedere cammello. La Lazio non intende fare sconti per nulla al mondo. 100 milioni la valutazione che il presidente Lotito fa di Milinkovic, non un euro di meno né di più. Scelta dell'allenatore a parte (con Sarri in pole), in sede di mercato il ds bianconero Paratici è combattuto sul ritorno di Paul Pogba o sul nuovo che avanza di nome Sergej. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, per ammortizzare i 100 milioni richiesti dalla Lazio, la Juventus proverà a inserire nell'affare delle contropartite. Lotito ha chiesto Moise Kean, gioello pregiato della scuderia di Mino Raiola: niente da fare, sul quel fronte la Vecchia Signora fa muro, convinta di avere tra le mani un campionissimo. In uscita dai bianconeri c'è Leonardo Spinazzola, esterno a tutta fascia (può giocare indifferentemente sia a destra sia a sinistra) che potrebbe fare al caso della Lazio andando a dare il cambio a Lulic. Senza sottovalutare il fatto che Spinazzola in biancoceleste diverrebbe titolare. Siamo ancora nel campo delle supposizioni e del condizionale. Il calciomercato sta pian piano prendendo moto: l'estate della Lazio sarà più rovente che mai.

