Calciomercato Lazio | Maldini al posto di Raspadori? Il punto sul centravanti
RASSEGNA STAMPA - Rivoluzione annunciata tra attacco e centrocampo, ma il volto della nuova Lazio resta ancora sbiadito. Il motivo è evidente: le divergenze sempre più marcate tra società e allenatore.
Dopo la gara contro il Napoli, giocata con il solo Noslin come attaccante disponibile, il malumore di Sarri è cresciuto: il tecnico aveva indicato nuovamente Raspadori come priorità già un mese e mezzo fa, ma la Lazio ha mosso passi concreti solo il primo gennaio, nel giorno della cessione di Castellanos al West Ham. Nel frattempo, la Roma aveva già raggiunto un accordo con l’Atletico per l’ex Napoli, che ora potrebbe persino restare a Madrid.
Nel frattempo, Fabiani insiste con l’Atalanta per il prestito di Daniel Maldini, profilo da tempo apprezzato. La novità, spiega il Messaggero, è che il classe 2000 non verrebbe considerato solo come alternativa a Insigne, ma anche come possibile jolly offensivo al posto di Raspadori. Un’idea che Sarri sembra aver intuito, quando ha chiarito che "il vice Zaccagni non è una priorità".
Una frase che suona come una bocciatura indiretta di Maldini, così come già accaduto con Pinamonti, proposto nuovamente ma mai realmente preso in considerazione.