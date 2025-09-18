Lazio | Guendouzi, tra adrenalina e sfide: il derby è la sua comfort zone

RASSEGNA STAMPA - Per chi vive di adrenalina come lui, certe partite sono l’habitat naturale. Sfide che segnano il destino di una stagione. Ma per Guendouzi il derby è qualcosa di ancora più intenso: un concentrato di rivalità, passione e tensione. Dal primo giorno a Roma ha capito quanto valga per la Lazio e i suoi tifosi affrontare la stracittadina, calandosi subito nello spirito della sfida.

Guendouzi ha interpretato ogni derby come una battaglia personale, assumendosi la responsabilità di chi difende un pezzo d’identità. Lo ha fatto con giocate, carattere e presenza scenica. Le sue esultanze sono diventate icone biancocelesti, come - ricorda il Corriere dello Sport - l’urlo in faccia a Belotti. E non sono mancati gli sfottò: dal duello con Koné fino agli scontri a muso duro con Paredes e soprattutto Dybala, con il famoso episodio del parastinco che ricordava il Mondiale argentino.

Stavolta non ci saranno né Paredes né Dybala, ma il francese troverà altri rivali. Per lui il derby è la dimensione perfetta per dare tutto: "Di partite così ne ho giocate poche, ma darò sempre tutto per compagni, società e tifosi", spiegava tempo fa. Parole che riflettono la sua natura: equilibrio tecnico sì, ma soprattutto anima combattiva. La stracittadina è il palcoscenico dove Guendouzi si esalta e trascina i compagni: non è mai stato un giocatore banale e non lo sarà neppure stavolta: arriverà al derby carico, deciso a lasciare ancora una volta il segno.