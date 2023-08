Lazio, Hanabi incontra Kamada: "Finalmente abbiamo un giapponese! Sarri..." - FOTO&VIDEO

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Il tifoso biancoleste di origini giapponesi ha parlato con noi dopo l'incontro con il neo centrocampista...

Fonte: Dal nostro inviato in Paideia, Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio accoglie il secondo acquisto del calciomercato estivo. Daichi Kamada è un rinforzo importante per la linea mediana biancoceleste. Qualità, gol ed esperienza internazionale per Sarri. Se per tutti i tifosi l'arrivo dell'ex Eintracht è un gran colpo, per Hanabi è anche qualcosa in più. Italo-giapponese e tifosissimo della Lazio, il ragazzo non vede l'ora di accogliere il suo connazionale. Lo incontriamo fuori dalla Paideia dopo che si è presentato in clinica con la bandiera del paese del Sol Levante e che ha potuto fare un selfie con Kamada. "Il selfie però lo stengo per me" ci dice. Noi ci accontentiamo di uno scatto rubato dei due insieme, ma poi Hanibi ci racconta cosa significa per lui l'arrivo di Daichi e l'emozione di questi giorni. Le sue parole: "Inizialmente quando sono iniziate a circolare le prime voci non ci credevo. Conosciamo l'ambiente Lazio, molto spesso quando esce un nome poi non arriva. Invece stavolta finalmente è arrivato il primo calciatore giapponese nella storia della Lazio. Sono veramente felice e soprattutto, a prescindere dal Giappone, abbiamo preso uno veramente forte. Lo seguo dal 2020 e in questi quattro anni ha dimostrato molto all'Eintracht. Ha vinto l'Europa League, ha giocato la finale di Supercoppa Europea. Segna anche in Europa, negli ultimi anni è il secondo calciatore che ha inciso di più dopo Bruno Fernandes. Parliamo di un calciatore importante. Non è Milinkovic Savic, ma Sarri lo saprà valorizzare".