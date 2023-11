Lazio, i tifosi sbottano contro la squadra: "Bonus finiti, sveglia!"

La Lazio si prepara a una delle setimane più importanti della stagione. I biancocelesti martedì ospiteranno il Feyenoord in un match decisivo per la Champions League, domenica poi toccherà al derby con la Roma. Due sfide difficile a cui la squadra di Maurizio Sarri arriva dopo il ko di Bologna. Una sconfitta che brucia per la mancanza di reazione dopo la rete dei rossoblù e per un secondo tempo che non è piaciuto a nessuno. I tifosi in particolare sono rimasti delusi dall'atteggiamento della squadra in questo avvio di stagione con cinque sconfitte in 11 partite che sono un numero troppo elevato per una squadra come la Lazio

"Ogni tanto potremmo provare a tirare in porta, non è vietato" è uno dei commenti più gettonati sui social. Sì, perché il lungo palleggio biancoceleste piace se poi porta pericoli nelle difese avversarie, cosa che venerdì a Bologna non è accaduta. Ma non è l'unico appunto che i tifosi fanno alla squadra. in molti sottolineano il diverso rendimento rispetto alla scorsa stagione, la squadra sembra un'altra. "Grazie per il secondo posto, ma i bonus sono finiti. Datevi una svegliata che tutto questo non è accettabile" il succo di quello che si legge sotto i post della società.

Tanti singoli vengono punti per il diverso rendimento e anche l'allenatore non viene risparmiato: "Mister tocca anche a lei cambiare questa situazione. Non si faccia influenzare dai nomi, non si può più sbagliare". C'è poi chi chiede la testa dell'allenatore, oppure non vuole più vedere in campo un determinato giocatore, ma il succo del discorso è che la Lazio deve cambiare marcia alla svelta perché le altre non l'aspettano.

Pubblicato il 05-11 alle 23:00