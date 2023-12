Lazio, Immobile a Dazn: "Voci sullo spogliatoio tutte false! L'infortunio..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna a vincere in campionato. Sono stati Guendouzi e Zaccagni a decidere la sfida contro l'Empoli. Per analizzare la sfida, è intervenuto Ciro Immobile ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Sono cose che fanno parte del calcio, ero tanto dispiaciuto perché ci stavamo divertendo, mi dispiace anche per Luis. Aspettiamo di vedere i prossimi giorni come si evolve la situazione e faremo gli esami. Spero che sia una vecchia cicatrice che mi ha dato un po’ fastidio per il freddo, se è quello non è nulla di serio".

SUL GRUPPO - "Abbiamo parlato tanto durante la settimana. Ci siamo riuniti per dare una scossa alla stagione. Serviva un magia da tutti per tirare fuori il meglio e metterlo a disposizione della squadra. Siamo felici per la prestazione e per la vittoria. Vogliamo risalire la classifica".

SULLE VOCI RIGUARDO LO SPOGLIATOIO - "Sono cose che ci danno fastidio. Facciamo di tutto per raggiungere i risultati. Non so come possa venire fuori qualcosa che riguardo lo spogliatoio all'interno. Poi fossero vere... sono tutte cose inventate. Per questo sono venuto io a parlare questa sera. Voglio dare un segnale forte su questa storia. Per l’aspetto umano delle persone, nessuno si deve permettere di dire qualcosa".

IL RITORNO ALLA VITTORIA - "Questo è uno step importante per noi che abbiamo sempre mancato. Ora dobbiamo dare continuità. La partita con l’Inter ci ha dato una mano per la fiducia. In queste settimane abbiamo lavorato tanto sulla testa".

LE VOCI SULL'ARABIA - "Ci vuole il rispetto, per quello che sono e sono stato per questa maglia e squadra. Io ho passato i miei migliori anni qui e lo sto facendo ancora con tanto entusiasmo. Il nostro è un gruppo davvero forte e unito, poi ci sono delle incomprensioni che fanno parte del campo. Fuori mai di straordinario. Oggi siamo stati tutti vicini a Mattia per la perdita del nonno e la vittoria la dedichiamo a lui".

PROSSIMI RECORD - "I 200 gol spero arrivino presto. Spero di stare bene, mi dispiace perché ero in condizione positiva. A volte quando sei debole e fragile te lo immagini. Però per le ultime prestazioni stavo bene".