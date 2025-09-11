Lazio, in programma la conferenza di Sarri prima del Sassuolo: ecco quando ci sarà
Maurizio Sarri interverà in conferenza stampa da Formello alla vigilia della partita tra la Lazio e il Sassuolo, valida per la terza giornata di Serie A. Di seguito la nota della società: "Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Sassuolo-Lazio sabato 13 settembre, alle ore 12:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio"
