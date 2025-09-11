Lazio, senti Ghoulam: "Sarri è tra i migliori allenatori italiani al mondo"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Faouzi Ghoulam. L'ex terzino del Napoli ha ricordato alcuni degli allenatori con cui ha lavorato soprattutto in Italia, tra cui anche Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio. Di seguito le sue parole: "lo mi considero fortunatissimo: ho avuto i migliori allenatori italiani al mondo da Ancelotti e Sarri a Gattuso e Spalletti, e in più ho lavorato con Rafa. Ho avuto un bagaglio tattico importantissimo che sto provando a sfruttare, forte anche della conoscenza delle dinamiche di campo e spogliatoio".

