Lazio, la Covisoc sta per essere sostituita. E in vista di gennaio...

RASSEGNA STAMPA - La Covisoc sta per essere sostituita. L'organo che si occupa della vigilanza sulle società di calcio professionistiche a breve farà posto a una nuova Commissione che, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, dovrebbe insediarsi dal 1° ottobre. Esattamente 24 ore dopo l'ultimo giorno utile per il deposito della semestrale, la stessa che dirà alla Lazio se avrà risanato, oppure no, il costo del lavoro allargato.

LA SITUAZIONE IN VISTA DI GENNAIO - Attualmente, aggiunge il quotidiano, la società biancoceleste ha la certezza di poter fare mercato a gennaio a costo zero. Questo significa che per un giocatore che esce, ce ne potrà essere un altro che entra, ma solo con lo stesso ingaggio, a meno di ricapitalizzazioni da parte del presidente Claudio Lotito od ottenimento di nuovi ricavi.

