Lazio, ora tocca a Sarri: attesa la replica a Lotito e Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Fanno ancora eco le parole pronunciate da Lotito e Fabiani durante la conferenza stampa di presentazione di Ratkov e Taylor. Presidente e direttore sportivo hanno smentito, ancora una volta, Sarri, negando di aver acquistato il centravanti serbo senza l'assenso del tecnico e riducendo quel "Non lo conosco" pronunciato da Mau al termine di Lazio - Fiorentina a una semplice battuta.

Sempre lo scorso venerdì, a Formello, si è tenuto un vertice chiarificatore a tre, ma una reazione pubblica del tecnico alla presa di posizione della società non c'è ancora stata. Sarri, infatti, non ha parlato alla vigilia della gara contro il Como, ma questa, ormai, non è più una novità. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'ultima conferenza pre partita del tecnico risale a ben due mesi fa e, in questo caso, il dubbio sul fatto che si tratti di una censura del club più che di un'autocensura dello stesso allenatore è lecito porselo.

C'è curiosità, dunque, su quelle che potrebbero essere le parole che Sarri userà nelle interviste e nella conferenza post Lazio - Como per rispondere a Lotito e Fabiani. Durante l'incontro di venerdì, il Comandante è rimasto sulla propria posizione, non ritirando le parole pronunciate sull'acquisto di Ratkov. È da vedere, però, se quando tornerà a parlare il suo tono sarà conciliante e distensivo o se riaccenderà le polemiche.