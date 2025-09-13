Lazio, partenza per Reggio Emilia: si rivede Isaksen, c'è Rovella - FOTO
Si parte. La Lazio vola verso Reggio Emilia, dove domani alle 18 affronterà il Sassuolo di Grosso. La società biancoceleste sul proprio profilo Instagram ha mostrato i giocatori che entravano in aereo: tra questi si vedono sia Rovella che Isaksen. Il primo è in dubbio per giocare da titolare per un affaticamento agli adduttori, ma sarà comunque in panchina; il secondo, invece, ha ottenuto la prima convocazione stagionale dopo la mononucleosi che l'ha colpito a luglio. Di seguito le foto.
