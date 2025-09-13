Torino, Baroni: "La Roma è una squadra solida, è prima da otto mesi"

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Baroni presenta Roma - Torino. L'ex tecnico della Lazio, ora sulla panchina granata, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro i giallorossi di Gasperini. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "La Roma non è solo due partite, è prima in classifica da otto mesi. Troveremo una squadra solida, serve una gara di grande spessore. L'unica cosa che non puoi fare è una gara a basso ritmo, saranno importanti i duelli. Sappiamo le difficoltà, ma sono proprio queste le partite che devono anche testare il nostro livello. Serve una gara di personalità e spessore, con ritmo, non puoi giocare a ritmo basso"

"La squadra si è sempre spesa tanto in campo, lo stiamo facendo sempre di più ed è ciò che mi ha colpito di questi ragazzi. Non voglio alibi, ma ci vuole tempo per assemblare. Ci sono cose che stiamo migliorando, se dovessi contare gli allenamenti non sono tanti. Siamo sulla strada giusta, lavoreremo forte per trovare la condizione massimale. Pressione? Noi si vive di questo: senza pressione, cosa sarebbe il nostro lavoro? Noi la vogliamo, ogni giorni rinnoviamo una sfida con noi stessi. E mi piace"

"Identità? Non è che queste cose si costruiscono in due minuti... Non voglio alibi, l'identità di squadra è un lavoro complesso. Sono arrivati giocatori che non avevano un minutaggio importante, non hanno un interruttore e lavoriamo su questo tutti i giorni. E' il passo più importante quello dell'identità, ma richiede un po' di tempo".

