Lazio, quando torna Isaksen: Sarri fa chiarezza sulle sue condizioni
In conferenza stampa, alla vigilia si Sassuolo-Lazio, Maurizio Sarri ha fatto il punto sull'infermeria, concentrandosi anche su alcune individualità come Gustav Isaksen. L'esterno danese a inizio sosta è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la mononucleosi che lo aveva costretto a saltare tutta la preparazione estiva: "Il primo allenamento è stato il 3 settembre, va considerato come gli altri al 20 luglio".
