WOMEN | Lazio, Grassadonia: “Siamo solo all'inizio. C'è tanta ambizione e..."

Mister Grassadonia, al termine della sfida vinta col Parma, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti per analizzare la prestazione della Lazio Women e non solo. Le sue considerazioni: “Anche oggi le ragazze sono state brave. Siamo in una fase di lavori in corso, i risultati ci sorridono e dobbiamo continuare così. Possiamo fare meglio, oggi è stato importante far giocare le nuove per capire il lo grado di inserimento. Sono state brave per questo passaggio del turno e ci andiamo a giocare quest’altro bel percorso”.

“Su cosa dobbiamo ancora migliorare? Tanti gli aspetti su cui dobbiamo lavorare, abbiamo iniziato questo percorso col Napoli in cui non c’è stata prestazione ma sicuramente determinazione e carattere. Poi c’è stata la Juve e le ragazze sono state brave a crederci, ma potevamo fare meglio. Oggi anche l’abbiamo messa sui canali giusti, ma potevamo fare meglio”.

“La seconda parte della stagione scorsa le ragazze sono state protagoniste. È un segnale, la squadra è cresciuta tanto e le risposte sono arrivate. Ci sono nuove giocatrici che vanno inserite in un contesto che è molto difficile, hanno una metodologia diversa all’estero. Siamo all’inizio di questo percorso, ma io e il mio staff abbiamo la fortuna di lavorare con delle ragazze che si mettono sempre a disposizione”.

“Adesso abbiamo i riflettori addosso, ma è un campionato in cui l’asticella si è alzata per tutte. Toccherà a noi migliorare sempre di più, cercando di far capire alle ragazze che nulla è impossibile. Attraverso il lavoro e la condizione possono arrivare i risultati, sognare è bello ma bisogna lavorare. Abbiamo tutti grande desiderio di portare avanti una stagione importante”.

“Nella vita bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento. C’è tanta ambizione e si fa tanto lavoro, quando si hanno giocatrici così predisposte al sacrificio parti da una base importante”.

“L’Europa? Sono abituato a lavorare giorno dopo giorno e a fissare gli obiettivi settimanali. Siamo una squadra che ha voglia di fare le cose fatte per bene, queste ragazze sono professioniste vere che si spendono tanto per la Lazio. Rispetto allo scorso anno abbiamo aggiunto delle giocatrici che ci possono tornare utili”.

