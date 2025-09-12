Lazio, Noslin e l'intervista in Olanda: facciamo chiarezza

Rebus Noslin, risolviamolo. Lo scorso 2 settembre, giorno della chiusura del mercato in Olanda, l'attaccante della Lazio è intervenuto ai microfoni di ESPN Olanda per parlare del suo futuro. In estate, infatti, è stato vicino a due squadre dell'Eredivisie, ovvero PSV e Ajax. Le sue dichiarazioni sono state riportate dai maggiori portali del paese, tra cui anche voetbalprimeur.nl: "L'interesse del PSV? È vero, c'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto il blocco del mercato. Per questo motivo non hanno potuto più fare acquisti in entrata e hanno cercando di tenere i giocatori che hanno in rosa. Prestito all'Ajax? Se il club sarà d'accordo, vedremo. Ora non hanno alcun interesse a vendermi o a cedermi in prestito”, si legge nell'articolo pubblicato.

L'ex Verona poi ha continuato, spiegando anche la situazione della Lazio con il mercato bloccato: “La Lazio per tornare a muoversi sul mercato deve prima pagare il blocco di 100 milioni di euro. Probabilmente a gennaio la situazione sarà risolta". È stata proprio questa frase a scatenare le maggiori polemiche, riguardo soprattutto alla cifra rivelata da Noslin che serviva a sistemare tutti e tre i parametri. Il numero, però, era già stato svelato (anche se non precisamente) in estate, come specificato dallo stesso direttore sportivo Fabiani lo scorso 29 giugno in un'intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni: "Ora 115 milioni, se permettete, non si buttano a fondo perduto. Quei soldi serviranno per rinforzare la squadra nel programma triennale...", aveva dichiarato. Insomma, niente fantasmi.

Il buco di '100 milioni' si riferisce a una cifra da non prendere più in considerazione, relativa al periodo in cui valevano ancora i tre indici (di liquidità, di indebitamento e del costo del lavoro allargato) per il mercato estivo appena concluso. Dal 1 luglio, invece, per la prossima sessione di mercato e sulla semestrale del 30 settembre, bisogna prendere in considerazione solamente un parametro, ovvero l'indice del costo del lavoro allargato.

