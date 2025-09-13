Lazio, Provedel e Mandas si giocano il posto: il punto di vista di Sarri
Idee chiare in porta. Sarri lascia spazio a tutti, sia a Provedel che a Mandas. In conferenza stampa, alla vigilia di Sassuolo - Lazio, il tecnico biancoceleste ha parlato anche delle gerarchie tra i pali, spiegando il suo punto di vista per le prossime partite. Ecco cosa ha detto in merito: "Provedel o Mandas titolare in porta? Vediamo di gara in gara, se potessi li farei esplodere tutti".
