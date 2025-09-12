Lazio, sfumato l’accordo con uno sponsor: il punto di Abbate
12.09.2025 07:22 di Niccolò Di Leo
La Lazio è alla ricerca di uno sponsor. Secondo quanto svelato da Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale, in queste ore Lotito starebbe lavorando su più tavoli per cercare di definire un accordo. Nelle ultime ore, però, sarebbe arrivata la fumata nera con una tech company con la quale la società biancoceleste era in trattativa.
“So che oltretutto c’erano un paio di sponsor, non era soltanto uno e ad esempio quello della tech company dovrebbe essere sfumato e si sta parlando in questo momento per arrivare a un’altra fumata bianca”.
