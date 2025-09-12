Sassuolo - Lazio, le probabili formazioni: chance Cataldi e torna Romagnoli

Archiviata la sosta per le Nazionali, si torna in campo. Per la terza giornata di campionato, la Lazio fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso. In porta Sarri riparte da Provedel, ancora titolare come successo contro Como e Verona. Al centro della difesa torna Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica, di fianco a Gila, con Provstgaard in panchina. Resta fuori ancora Patric, proverà a esserci per il derby. Come terzini le scelte sono quasi scontate, con Marusic e Nuno Tavares pronti a giocare dall'inizio. Out Lazzari per un problema al polpaccio. A centrocampo Rovella rischia il posto: è affaticato, sarà gestito. Visto il derby alla prossima, può andare verso un turno di riposo, con Cataldi in regia e Guendouzi e Dele-Bashiru (più avanti di Belahyane e Vecino che tornerà tra i convocati) come mezzali. attacco solo panchina per Isaksen, che ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo. Sarà ancora il turno di Cancellieri sulla destra, con Castellanos e Zaccagni (che ha preso una botta alla caviglia sinistra con l'Italia, non preoccupa) a completare il reparto.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Rovella, Vecino, Belahyane, Isaksen, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

