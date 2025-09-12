Lazio, finalmente Isaksen: il piano di Sarri per la sfida contro il Sassuolo
RASSEGNA STAMPA - Finalmente Gustav Isaksen. Dopo un’estate che definire travagliata sarebbe poco il danese è pronto a tornare tra i convocati della Lazio in vista della gara contro il Sassuolo. Mononucleosi alle spalle, il difficile recupero della condizione fisica anche, domenica per lui arriverà finalmente il momento dell’esordio in stagione.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport Isaksen si è unito ai compagni da mercoledì dopo aver saltato praticamente tutta la preparazione, oltre a tutte le amichevoli estive e ovviamente alle prime due gare di campionato. Il Sassuolo potrebbe quindi essere la sua rampa di lancio in vista del derby contro la Roma in programma il 21 settembre.
Certo Isaksen non ha ancora sulle gambe una gara intera ed è per questo che mister Sarri ne valuterà l’impiego a Reggio Emilia. Cancellieri riparte in vantaggio e c’è anche Pedro, Isaksen al momento rappresenta un jolly che può scendere in campo dalla panchina. Il tecnico salvo sorprese dovrebbe concedergli 20-30 minuti ma tutto dipenderà anche dal tipo di partita che si svilupperà al Mapei.
Insomma l’obiettivo di Isaksen è chiaro: riprendersi un posto da titolare e, il suo cammino, inizia già domenica.
