Sassuolo, Grosso: "È un onore affrontare Sarri, ha fatto la storia del calcio"

RASSEGNA STAMPA - Il Sassuolo apre le porte del Mapei Stadium alla Lazio, prossima avversaria. L'appuntamento è fissato per domenica alle 18. In attesa del calcio d'inizio, Fabio Grosso ha parlato del momento che sta vivendo la squadra, reduce da due sconfitte consecutive che non hanno reso incredibile il suo debutto in Serie A. "I risultati non ci stanno dando ragione - ha detto ai microfoni de Il Messaggero - ma sono contento di proseguire questo percorso essendomi meritato la categoria insieme ai ragazzi". Proiettandosi alla sfida contro i biancocelesti, il tecnico dei neroverdi ha voluto spendere due parole per Sarri: "È un grandissimo allenatore, per me un onore affrontarlo. Ha fatto la storia del calcio. A me piace, si riconosce la sua filosofia. Complimenti al tecnico e alla persona". Sugli avversari poi, ha aggiunto: "Li trovo forti, proveranno a metterci in difficoltà. Mi aspetto una Lazio forte davanti che sa fare cose diverse in momenti diversi".

