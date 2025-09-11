Lazio, Iachini avvisa: "Il mercato bloccato è stato penalizzante. Ma con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il tecnico Giuseppe Iachini, che ha parlato del ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio e sulla prossima gara dei biancocelesti contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il peso di Sarri lo conosciamo. Sicuramente la squadra prenderà la sua organizzazione, non dimentichiamo che è stato via un solo anno. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma il suo valore verrà fuori. Il non mercato è stato penalizzante, perché non si è potuto intervenire”

“Sassuolo? Giocare al Mapei non è facile, si crea un ambiente particolare. Ci sarà un clima in cui il Sassuolo è abituato a giocare. Hanno fatto acquisti importanti e inserito giocatori di qualità. Il reparto offensivo è quello da attenzionare, stanno cercando di trovare gli equilibri giusti. Nelle prime partite non ha fatto risultato, ma buone prestazioni”.

“Sicuramente la Lazio ha tanti profili interessanti e Sarri ne ha valorizzati tanti in passato, per lui sarà un tornare alle antipodi. Sono convinto che ci sono dei giocatori da valorizzare. Non avendo le coppe potrà usufruire della settimana lavorativa. Potrebbe essere determinante avere giorni liberi per lavorare”.

