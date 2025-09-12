Sassuolo - Lazio, Sarri conferma il tridente: doppia missione per Zaccagni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio prosegue col tridente. Domenica a Sassuolo Sarri confermerà la formula a trazione anteriore e dunque, nessun ritocco al 4-3-3. La sconfitta a Como, si legge sulla Gazzetta dello Sport, aveva fatto affiorare dubbi che sono stati spazzati via con la vittoria all’Olimpico sul Verona. Il riscatto ha riaffermato le certezze del tecnico sull’efficacia del modulo soprattutto col ritorno al gol di Castellanos, Zaccagni e Dia. Ora si aspetta che i singoli riescano a acquisire maggiore padronanza degli schemi, migliorando il lavoro nei vari ruoli così da far lievitare anche la produzione offensiva.

Sarà ancora Castellanos al centro del tridente, contro gli scaligeri ha dimostrato quanto possa essere fondamentale il suo apporto nella manovra offensiva. Lo stesso vale per il capitano, che ha ritrovato anche il gol in casa dopo nove mesi. Ha ripreso il suo posto momentaneamente abbandonato con Baroni. Con gli emiliani avrà una doppia missione: sono una delle sue vittime preferite, è la squadra a cui ha segnato di più e punterà a mantenere invariato il trend. Cancellieri completerà la linea, in attesa di Isaksen.

