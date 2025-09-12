PRIMAVERA | Cremonese - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la sosta nazionali, anche la Lazio Primavera è pronta a scendere di nuovo in campo. Dopo aver mosso la propria classifica grazie al successo casalingo sul Bologna, la squadra di Punzi si prepara ad affrontare in trasferta la Cremonese, ancora a zero punti dopo tre gare di campionato. Il match è in programma per le ore 11:00 di domenica 14 settembre e l'arbitro designato per la sfida è Riccardo Dasso della sezione di Genova. A completare la terna arbitrale ci saranno gli assistenti Simone Mino e Cosimo Schirinzi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.