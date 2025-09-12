Lazio, Rambaudi: "Rovella? Meglio non rischiarlo. Contro il Sassuolo..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato in vista della sfida contro il Sassuolo, commentando la possibile assenza di Rovella a causa di un affaticamento. Queste le sue parole: “Dispiace per Rovella e per la squadra perché con lui avresti dato continuità di uomini e occorre inoltre dare continuità di prestazioni. Meglio però non rischiarlo, evitando così uno stop più lungo. Poi lo recuperi nella settimana del derby, quindi bene così, a patto che col Sassuolo si vinca. In queste tre partite sulla carta dovevi fare 9 punti, sei un po’ indietro".

"Grosso ottima rosa in B e allenatore forte, bravo a proporre calcio e a entrare nella testa dei giocatori. Gioca veloce. Berardi e Laurienté davanti sono importanti per loro. Il Sassuolo se si salva vince il suo scudetto”.

