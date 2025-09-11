UFFICIALE | Ex Lazio, Djavan Anderson riparte dall'Al Ittifaq: i dettagli - FOTO
11.09.2025 23:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nuova avventura per Djavan Anderson. L'ex giocatore della Lazio, reduce dalle esperienze all'Oxford United e al Lecco, ha scelto di ripartire dagli Emirati Arabi Uniti. Il suo trasferimento è ufficiale: sarà un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq. Il club arabo ha dato il benvenuto al classe '95 tramite i propri profili social.
