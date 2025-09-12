Lazio, contro il Sassuolo per invertire la rotta in trasferta: il dato

RASSEGNA STAMPA - Un anno e mezzo dopo riecco il Sassuolo. Gli emiliani saranno il prossimo avversario della Lazio e il Mapei Stadium evoca dolci ricordi per mister Sarri. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport era proprio il 22 febbraio 2024 quando la Lazio batteva il Sassuolo per 2-0. Una sfida che ha segnato l’ultimo successo di Sarri di quella stagione prima delle tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Milan e Udinese che poi hanno portato alle dimissioni.

Ora, dopo la sconfitta in casa del Como e la bella vittoria contro il Verona i biancocelesti sono chiamati a una prova di forza in trasferta. Nella sua carriera in biancoceleste Sarri ha rimediato contro il Sassuolo un ko e due successi, entrambi per 2-0 ed è per questo che domenica si andrò a caccia del tris.

Dopo essersi sbloccata in casa la Lazio deve mettere in campo una prova di forza anche in trasferta dove lo scorso anno, con Baroni, ha conquistato 35 dei 65 punti totali. Diverso il rendimento all’epoca di Sarri che, fino al momento delle dimissioni, aveva conquistato 19 punti su 40 con una media di 1.35 punti a trasferta.

Imperativo invertire la rotta, già a partire da domenica.

