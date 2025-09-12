Lazio, da Cataldi a Romagnoli: contro il Sassuolo Sarri si affida alla "vecchia guardia"
RASSEGNA STAMPA - Alle spalle la bella vittoria con il Verona. La Lazio di Sarri, dopo la pausa per le Nazionali, è pronta a tornare in campo nella delicata sfida contro il Sassuolo.
Obiettivo tornare a vincere anche in trasferta e, per farlo, mister Sarri si affiderà ai suoi senatori. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Rovella verrà preservato per il derby, dopo l’affaticamento al pube post Nazionale, e per questo a centrocampo ci sarà Cataldi. Danilo dovrà riscattare la brutta prestazione contro il Como ma l’esperienza questa volta gioca a suo favore.
Il tecnico, oltre a Cataldi, si affiderà a tutta la vecchia guardia: Provedel tra i pali (31 anni), Romagnoli in difesa (30), Marusic (32), Vecino (34) e Pedro (38), oltre che al capitano Mattia Zaccagni (30).
