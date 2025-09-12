Lazio, prima il Sassuolo e poi il derby con la Roma: il punto sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Prima il Sassuolo, poi il derby della Capitale. Alle spalle la pausa per le Nazionali, la Lazio è pronta a tornate in campo per due appuntamenti importantissimi.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero mister Sarri dovrà fare i conti anche con l’infermeria: Rovella riposerà contro la squadra di Grosso dopo l’affaticamento al pube per arrivare alla sfida contro la Roma nel migliore dei modi. Isaksen tornerà finalmente nella lista dei convocati dopo la mononucleosi che lo ha tenuto ai box per tutta l’estate mentre slitta ancora il rientro di Patric e di Lazzari.
Lo spagnolo ne avrà almeno fino al derby per recuperare la forma dopo l’infortunio, lo stesso vale anche per Lazzari, ko con il polpaccio destro, il cui rientro potrebbe slittare dopo la trasferta contro il Genoa.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.