Lazio, Cardone: "Sponsor? Ci sono trattative in corso. Sul mercato di gennaio..."

Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha commentato le possibili scelte a centrocampo per la gara che attende la Lazio contro il Sassuolo. Il giornalista di Rpeubblica, inoltre, ha rivelato dei dettagli sulla questione sponsor, lasciando trasparire ottimismo sulla possibilità di operare sul mercato in entrata a gennaio.

“Se non ci fosse stato il derby nell’immediato, Rovella avrebbe anche giocato ma vista la situazione credo che sarà gestito. Cataldi va quindi verso la titolarità. A questo punto al suo fianco confermato Dele-Bashiru, Belahyane è un altro regista. Guendo-Cataldi e Dele? Questo centrocampo ha fatto malissimo col Como, la speranza è che si possa invece fare bene domenica".

"Sponsor? Non c’era solo una strada da percorrere. Almeno un paio di trattative sono finite male, non sono andate in porto; altre invece sono in corso. Si attendono avvicinamenti a breve, i tempi stringono per sistemare la situazione economica; c’è comunque ottimismo sul fatto che la Lazio potrà operare sul mercato di gennaio senza vincoli”.

