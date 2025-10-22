Lazio, Pedro prepara il suo ritiro? In estate la 'partita del cuore' con David Silva
22.10.2025 08:25 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - La 'partita del cuore' di Pedro. Allo stadio Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz di Tenerife, l'attaccante della Lazio sta organizzando un'amichevole piena di leggende. Da una parte gli "amici di Pedro" (con Ronaldinho e diversi campioni del mondo della Spagna), dall’altra gli "amici di David Silva" (che ha accettato di partecipare all'evento.
"È un modo per restituire l’affetto ricevuto dalla popolazione delle Canarie nel corso della mia carriera", ha spiegato il numero 9 biancoceleste. In Spagna però c'è chi teme che questa partita, in programma l'estate prossima, possa essere quella del suo addio cal calcio. Ma questo si saprà solamente a fine stagione.