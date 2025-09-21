Lazio - Roma, “Tifa la tradizione” la scenografia del derby rimanda alla storia

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio sceglie la tradizione, i suoi valori, la sua storia. Dalla pancia dell'Olimpico, dalla Curva Nord si innalza una scenografia che richiama la lazialità autentica e lo fa davanti a uno Stadio Olimpico che urla tutto il suo amore per questi colori. Un telo verticale raffigura un giovane ragazzo con una maglia dei primi anni del 1900, un pallone di cuoio e uno sguardo vispo e carico di passione in rappresentanza della Lazio. A colorare il quadro, molteplici cartelli biancocelesti che sia a destra che a sinistra rappresentano due aquile, che vanno quasi ad abbracciare il giovane in protezione, e poi uno sfondo che sembra richiamare un tramonto. "TIFA LA TRADIZIONE", è questo il messaggio che la Curva Nord ha voluto lanciare davanti alla propria gente in un match così caldo e fondamentale.